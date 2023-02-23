Общество 23 февраля 2023, 19:52 Подопечная рэпера Басты победила на шоу «Голос.Дети» Школьница из Саратова победила в юбилейном сезоне шоу «Голос.Дети» Публичное достояние

Читать 360tv в

Победителем юбилейного сезона «Голос.Дети» стала подопечная рэпера Басты — 13-летняя Анна Доровская. Финал шоу опубликовали на сайте Первого канала.

Девочка обошла соперников в рамках суперфинала. До этого этапа дошли еще два участника: 14-летняя Милана Пономаренко из команды Егора Крида, а также девятилетний подопечный певицы МакSим — Павел Зилев.

Реклама

Победу Доровской обеспечила песня «Высоко» из репертуара Юлии Савичевой. По итогам голосования девочка набрала 52,8% баллов. При этом ее наставник признан лучшим членом жюри.

Реклама

Милана Пономаренко исполнила дуэтом со своим наставником «Прекрасное далеко» из фильма «Гостья из будущего», который вышел на экраны в 1985 году. Подопечная Егора Крида набрала 32,6% голосов.

Самый юный участник исполнил песню группы «Любэ» «Позови меня тихо по имени». Она принесла ему третье место в рамках суперфинала.

В этом году шоу претерпело несколько изменений. В частности, место бессменного ведущего Дмитрия Нагиева заняла Яна Чурикова.