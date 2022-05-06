Подольские следователи привезли подарки детям в пункт временного размещения

Сотрудники следственного отдела СК РФ по Подольску навестили беженцев в пункте временного размещения. Людей поздравили с наступающим Днем Победы.

Самым юным переселенцам офицеры привезли подарки и поговорили с ними о предстоящем празднике. Маленьким гостям рассказали о героизме солдат во времена Великой Отечественной войны.

«Большинство ребят сами не понаслышке знают, что такое война, обстрелы и постоянная тревога. За годы бомбежек они научились различать пролетающие снаряды чуть ли не по звуку. Многие из них признаются, что уже устали бояться», — отметили в ведомстве.

Внимание сотрудники СК постарались уделить каждому ребенку. Поддержка и забота необходимы детям после пережитых потрясений и несчастий.

Сейчас беженцы вновь привыкают к мирной жизни. В пунктах временного размещения создали все необходимые условия, чтобы люди как можно скорее смогли адаптироваться.

Офицеры ведомства продолжат поддерживать тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, и оказывать всевозможную помощь.