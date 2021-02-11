Подольские псы извалялись в краске и «позеленели». Видео

Жители Подмосковья заметили собак с зеленой шерстью. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как несколько беспородных животных играют друг с другом. Зоозащитники рассказали, что с ними все в порядке.

О собаках с зеленой шерстью стало известно пару недель назад. Их видели в одном из районов Подольска. Жители звонили зоозащитникам, рассказали РИА «Новости» в обществе защиты животных «Зоощит».

«Специалисты выехали на место и выяснили, что животные измазались в красителе, кто-то рассыпал сухую краску. Краска не токсична, но придется подождать, пока она сойдет», — уточнила представительница организации.

По ее словам, бездомные собаки, попавшие на видео, здоровы. Ветеринары стерилизовали их, поставили прививки и чипировали.

Ранее жители видели собак с голубой шерстью в нижегородском Дзержинске. Животные появились на территории химического производства. В компании «Дзержинское оргстекло» подтвердили, что они могли измазаться в остатках химикатов.

А в Грузии под Новый год родился зеленый щенок, и это никак не связано с химикатами.