Больше половины домов газифицировали в деревне Федюково городского округа Подольск | 360°

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Больше половины домов газифицировали в деревне Федюково городского округа Подольск

В рамках президентской социальной программы идет газификация деревни под Подольском

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В деревне Федюково городского округа Подольск газифицировали 36 из 60 жилых домов в рамках президентской программы социальной газификации. Методом горизонтального бурения здесь уложили 1800 погонных метров распределительного газопровода.

«Перед нами стояла задача догазифицировать населенный пункт в рамках президентского проекта до границ участков», — сообщил Антон Медведев, заместитель директора компании «Лэндстрой».

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Жители поселка давно ждали голубое топливо, и поэтому, как только узнали о программе социальной газификации, сразу же подали заявки.

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«По поручению главы города мы сейчас плотно занимаемся газификацией населенных пунктов городского округа Подольск. У нас в настоящий момент 17 пунктов газифицировано. План на этот год у нас 21 населенный пункт, соответственно, четыре населенных пункта нам остается догазифицировать в этом году», — рассказал Роман Рязанцев, заместитель главы городского округа Подольск по вопросам ЖКХ.

Всего в рамках программы в Большом Подольске заключили около 650 договоров по комплексной газификации, построили более 400 газопроводов и осуществили порядка 150 пусков газа.

«Мы очень рады тому, что происходит догазификация. У нас отопление электрическое, но мы здесь зимой не жили постоянно. В общем-то, очень довольны, что будет скоро газ, ждем с нетерпением!», — поделилась местная жительница Татьяна Сергеевна.

Специалисты также рассказали жителям, как обезопасить себя от мошенников: у сотрудников надо спросить удостоверение и проверить удостоверяющий личность QR-код.

Всего до конца года в Подольске проведут газ в 21 населенном пункте.

Ранее стало известно, что в этом году в Подольске отремонтируют 31 дорогу местного значения и девять дорог регионального значения. За дороги, которым необходим ремонт, голосовали жители округа.

Подольск

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