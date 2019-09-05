Подойдут не только детям, но и взрослым. Новые площадки появились в Долгопрудном

Еще две детские площадки появились в городском округе Долгопрудный. Первая из них располагается в микрорайоне Шереметьевский, вторая в Центральном парке.

Детские площадки появляются по всему Подмосковью благодаря программе «Комфортная городская среда». На территории детского городка в Долгопрудном уложили безопасное покрытие. Горки и спортивные снаряды выполнены в ярких цветах. Для детей микрорайона Шереметьевский артисты театра «Город» подготовили развлекательную программу.

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«Мы неделю смотрели, как ее благоустраивают, и вот сегодня собрались просто покататься, поиграть. В итоге получилось, что мы попали на праздник», — рассказала жительница микрорайона Шереметьевский Марина Пильщина.

Новые площадки предназначены не только для детей. Они оборудованы также тренажерами для воркаута. Там могут заниматься спортом не только молодежь, но и взрослые, а также люди пожилого возраста.