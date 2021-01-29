Подоходный налог со сверхдоходов предложили увеличить до 50%

Она заметила, что налоги всегда дестимулируют и напомнила, что есть подоходные налоги (налог для физлиц и НДФЛ).

«Проблема в том, что значительного вычета в существующей системе налогообложения нет. А тот прогрессивный налог в 15%, который недавно ввели, — это просто смех. <…> После 50 миллионов рублей дохода налог должен быть как минимум 50%, возможно, тогда нам и хватит денег на все нужды страны», — обратила внимание Дмитриева.

По ее мнению, также стоит пересмотреть систему страховых взносов. В частности, их можно снизить для предприятий с высокотехнологичными отраслями. Однако, по ее словам, сделать это пока невозможно.