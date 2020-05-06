«Подобные заявления уже звучали и будут звучать». Затулин — о словах латвийского Минюста про донорство денег в СССР
Член думского Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин обсудил с «Вечерней Москвой» слова министра юстиции Латвии Яниса Борданса о том, что Латвийская ССР была «донором денег» в СССР.
«Подобные заявления уже не раз звучали и, очевидно, будут звучать», — заметил парламентарий.
По его словам, некоторые люди хотят переписать историю, в частности выдать новую версию о том, что Латвия — это пострадавшая от Советского Союза страна, которую грабили и отняли возможность развиваться.
Законодатель обозначил, что заявление латвийского министра не соответствуют действительности. По его мнению, прибалтийские политики, рассказывая об «ужасах советской оккупации, пытаются отвлечь своих сограждан от внутренних проблем.