Поднявший руку на школьников учитель попросил вернуть его на работу
Учителя ОБЖ Виктора Садлинского уволили из школы поселка Боровского за «применение насилия» к ученикам. Он опубликовал в соцсети аудиообращение с надеждой на восстановление в должности, сообщил сайт Ura.ru.
10 октября в соцсетях появилось видео, на котором Садлинский толкает учеников и ругается матом. Реакция последовала незамедлительно — районные власти уволили учителя. Однако 11 октября сами школьники вышли на пикет защитить своего преподавателя.
В соцсети «ВКонтакте» создали группу «Виктор Садлинский, мы с тобой!»
Существует версия, что ученики «довели» Садлинского.
Сам учитель сообщил в обращении: «Я не могу повлиять на ситуацию. Если администрация даст добро, то идеально было бы вернуться в ту же школу. Но буду рад и тому, если позволят остаться в системе образования».
Он также поблагодарил всех, кто поддержал его, и завил, что больше никакой помощи не нужно.
«Все, что можно сделать, вы уже сделали», — сообщил он.