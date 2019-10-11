Поднявший руку на школьников учитель попросил вернуть его на работу

10 октября в соцсетях появилось видео, на котором Садлинский толкает учеников и ругается матом. Реакция последовала незамедлительно — районные власти уволили учителя. Однако 11 октября сами школьники вышли на пикет защитить своего преподавателя.

В соцсети «ВКонтакте» создали группу «Виктор Садлинский, мы с тобой!»

Существует версия, что ученики «довели» Садлинского.

Сам учитель сообщил в обращении: «Я не могу повлиять на ситуацию. Если администрация даст добро, то идеально было бы вернуться в ту же школу. Но буду рад и тому, если позволят остаться в системе образования».

Он также поблагодарил всех, кто поддержал его, и завил, что больше никакой помощи не нужно.

«Все, что можно сделать, вы уже сделали», — сообщил он.