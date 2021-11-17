Поднять НДФЛ до 35% в России предложили в Госдуме

В Госдуме предложили последовать опыту некоторых западных стран и повысить налогообложение до 35%. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я считаю где-то 35% верхняя планка для самых больших доходов нормальный предел, но надо вилку сделать. Условно, от пяти до 7,5 миллионов рублей в год, то 7,5 до 10, от 10 до 12,5 или до 15 и так далее, повышать ступенчато подоходный налог», — сказал Аксаков.

Парламентарий выразил уверенность, что такая мера не приведет к тому, что работодатели массово начнут выплачивать зарплаты в конвертах. Он отметил, что небольшие организации просто не получают настолько высоких доходов, потому им не потребуется серая зарплата сотрудникам. Крупный бизнес, в основном, государственный, отметил Аксаков.

Аксаков также привел в пример США, где в некоторых штатах зажиточные граждане платят налоги до 50%. Люди не приветствуют такие показатели, но мирятся с ними. По словам Аксакова, в России можно сделать систему более справедливой.

Средства от налогов можно было бы направить на решение многих внутрироссийских проблем. Например, на жилье для сирот, на лечение. По словам Аксакова, в таком случае люди будут видеть, что деньги идут на действительно важные цели. Если будет ощущение, что россияне помогают нуждающимся, отношение к налогам в стране будет иным.

На данный момент россияне отчисляют в рамках налогов 13% доходов. Те, кто получает больше пяти миллионов в год, платят 15%. Все средства, которые составляют разницу из-за повышенной ставки, направляют на лечение детей с тяжелыми болезнями.