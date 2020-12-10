Тарифы на ЖКУ в России поднимутся в 2021 году
Повышение произойдет 1 июля, с 1 января рост платы не предусмотрен, подчеркнул заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев в беседе с газетой «Известия».
Для каждого региона правительство утверждает свой порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги.
«ФАС на постоянной основе проводит мониторинг соблюдения установленных правительством индексов», — отметил Королев.
В ведомстве также отрицают рост цен из-за обязательной установки «умных» счетчиков в домах с 2022 года. Расходы на это не должны нести граждане, добавили в Минстрое.
Специалисты банка ВТБ сообщили о новом типе мошенничества с платежками за ЖКУ. Через них злоумышленники выманивают данные с банковских карт. Сотрудники банка заметили, что клиенты начали сталкиваться с рассылками фальшивых уведомлений о долгах за жилищно-коммунальные услуги.