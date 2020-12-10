Тарифы на ЖКУ в России поднимутся в 2021 году

Плата за ЖКУ в 2021 году в среднем по России поднимется на 4%. Подорожание произойдет не с начала года, а в середине, оно обусловлено инфляцией.

Повышение произойдет 1 июля, с 1 января рост платы не предусмотрен, подчеркнул заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев в беседе с газетой «Известия».

Для каждого региона правительство утверждает свой порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги.

«ФАС на постоянной основе проводит мониторинг соблюдения установленных правительством индексов», — отметил Королев.

В ведомстве также отрицают рост цен из-за обязательной установки «умных» счетчиков в домах с 2022 года. Расходы на это не должны нести граждане, добавили в Минстрое.

Специалисты банка ВТБ сообщили о новом типе мошенничества с платежками за ЖКУ. Через них злоумышленники выманивают данные с банковских карт. Сотрудники банка заметили, что клиенты начали сталкиваться с рассылками фальшивых уведомлений о долгах за жилищно-коммунальные услуги.