Поднимутся ли цены на говядину? Ответил эксперт

«В условиях, когда доходы населения не растут, повышать цены на говядину, которая и так уже давно заменяется свининой и курятиной, — это прямой путь к тому, что говядину внутреннего производства будут еще меньше покупать. В этой ситуации будет царствовать и радоваться импортер — при сложившейся системе цен он будет получать фору», — заметил Холод.

По его мнению, в дальнейшем надо предпринимать усилия по изменению регулирования внешнеэкономического рынка говядины. Также нужно понимать, что к подозрению насчет монопольного сговора может привести одновременное желание производителей поднять цены. Он обратил внимание на то, что сегодня нет дефицита продукции в силу существующей конкуренции.

«Поднимутся ли цены, зависит не только от желающих их поднять, но и от желающих купить этот товар», — добавил специалист.

По его словам, цены не получится поднять, если покупатели будут реагировать снижением спроса.