«Известия»: цены на новостройки в России поднимутся к лету

Российские новостройки к лету подорожают на 7%. Всему виной стройматериалы: цены на них тоже взлетят — из-за повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла.

В правительстве должны утвердить несколько постановлений об утилизационном сборе на автомобили и специализированную технику — на 25% и в три-четыре раза соответственно. Об этом сообщила газета «Известия».

Изменения в том числе коснутся спецтехники, которая предназначена для переработки металла — экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров и других. Рост цен на технику повлияет и на стоимость металлопродукции, изготавливаемой с ее помощью. Последнее скажется на себестоимости строительства и ценнике на квадратные метры.

Застройщики нивелировать растущую себестоимость строительства не смогут, поскольку во многих регионах рентабельность строительства многоквартирных домов низкая. В итоге возросшие расходы они переложат в стоимость жилья.

Стройматериалы, в том числе и арматура, за год выросли в цене, прибавив до 50%. В себестоимость квадратного метра включено 30-40% ценника на строительные материалы в зависимости от класса проекта.

Если стройматериалы будут дорожать и впредь, то это, скорее всего, спровоцирует рост цен на первичное жилье еще на 5-7% к концу первых шести месяцев 2021 года. По итогам января, новостройки уже подорожали на 3%. Рост за месяц эксперты считают очень высоким показателем. Он указывает на возможное повторение ценовой динамики прошлого года.