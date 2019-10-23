Подмосковным инвалидам выдали сертификаты на покупку средств реабилитации

В Московской области выдали более тысячи сертификатов на приобретение технических средств реабилитации. Так, инвалиды I, II, III групп могут бесплатно получить необходимые устройства, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, могут получить инвалиды, живущие в Московской области. В этом году уже выдали 1018 сертификатов на их приобретение.

«Региональный сертификат на обеспечение техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области выдается инвалиду, он вправе обменять сертификат на техническое средство, которое ему необходимо, в тех организациях, которые включены в наш реестр поставщиков. С начала года выдано 1018 таких сертификатов на общую сумму более 15 миллионов рублей», — сказала Фаевская.

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В перечень таких средств входят: аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом, глюкометр с речевым выходом, доска для пересаживания, кровать медицинская, насадка на унитаз, очки для коррекции зрения, стул для ванны и многое другое.

Мера социальной поддержки работает в Подмосковье с января 2018 года. Для получения необходимых аппаратов нужно обратиться в местное управление социальной защиты.