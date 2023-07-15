Общество 15 июля 2023, 16:56 Подмосковный производитель металлоконструкций из Бронниц расширит производство Предприятие по производству металлоконструкций в Бронницах «Консоль» планирует расширяться Пресс-служба администрации города или района

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Компания «Консоль» успешно работает в Бронницах уже три года. В месяц здесь делают до 30 тонн металлоконструкций: лавочки, настилы и качели. Изготавливают даже детали для трансформаторов. Их делают на самом мощном в регионе гибочном станке — на металл толщиной 12 миллиметров давят с усилием в 200 тонн.

По словам генерального директора предприятия Сергея Устинова, продукцию компании помимо Москвы поставляют в другие российские регионы. Среди них — Чебоксары, Нижний Новгород, Краснодар. Известна она даже за границей.

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«С уверенностью можем сказать об успешной реализации экспортных проектов в такие страны как Италия, Турция и на данный момент все это расширяем», — рассказал он.

Сейчас руководство компания думает над расширением производства. В планах приобрести дополнительное оборудование и нанять новых сотрудников.