Подмосковный омбудсмен рассказал, как заключенные в СИЗО смогут проголосовать по поправкам в Конституцию
«В условиях пандемии, конечно, формат проведения голосования несколько будет отличаться — как предварительная работа, которую мы проводим с нашими коллегами, так и само по себе голосование. Кроме того, что государство и гражданское общество должны обеспечить честное, прозрачное и справедливое голосование, нужно еще и обеспечить безопасность», — рассказала уполномоченная по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.
Она добавила, что проголосовать предложат и тем, кто находится под домашним арестом.
Омбудсмен добавила, что на стационарных участках сейчас проходят проверки. Власти Подмосковья и специалисты Роспотребнадзора изучают все принятые меры безопасности. ЦИК России уже опубликовал новые рекомендации по голосованию в период пандемии.
Семенова уточнила, что всем, кто придет на голосование, выдадут санитарные наборы с маской, перчатками и канцелярскими принадлежностями. Специалисты не исключают, что некоторые участки откроют на открытом воздухе.