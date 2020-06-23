Подмосковный омбудсмен рассказал, как заключенные в СИЗО смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

Арестанты в СИЗО Подмосковья никак не будут ущемлены в правах во время голосования по поправкам в Конституцию. Избирательные участки откроют на территории 10 изоляторов и двух ПФРСИ. Всего в регионе проголосуют 3,5 тысячи человек, которые находятся сейчас в СИЗО.

«В условиях пандемии, конечно, формат проведения голосования несколько будет отличаться — как предварительная работа, которую мы проводим с нашими коллегами, так и само по себе голосование. Кроме того, что государство и гражданское общество должны обеспечить честное, прозрачное и справедливое голосование, нужно еще и обеспечить безопасность», — рассказала уполномоченная по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

Она добавила, что проголосовать предложат и тем, кто находится под домашним арестом.

Омбудсмен добавила, что на стационарных участках сейчас проходят проверки. Власти Подмосковья и специалисты Роспотребнадзора изучают все принятые меры безопасности. ЦИК России уже опубликовал новые рекомендации по голосованию в период пандемии.

Семенова уточнила, что всем, кто придет на голосование, выдадут санитарные наборы с маской, перчатками и канцелярскими принадлежностями. Специалисты не исключают, что некоторые участки откроют на открытом воздухе.