Власти Подмосковья рассказали о помощи Японии в борьбе с мусором
Он пояснил, что перед тем, как развернуть собственную индустрию обращения с отходами, Россия тщательно изучила опыт Японии, в чем помогли иностранные коллеги.
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«Нас учили японские специалисты, показывали документальные фильмы, когда гавань Токийского залива на метр была покрыта отходами. Рассказали про опыт, когда Япония строила до 100 заводов по термической обработке отходов в год», — поделился Хромушин.
Министр отметил, что за 30 лет Японии удалось свести вопрос с мусором к нулю и теперь Россия следует по тому же успешному пути.
Новую индустрию уже начали развивать на территории Подмосковья. При этом Хромушин подчеркнул, что государство не просто применяет японские технологии, а изучает их с помощью экспертов и представителей общественности.
«Мы не просто покупаем импортные технологии. Самые важные части на таких заводах — это котлы. Сегодня их производство локализовано на нашем Подольском заводе ЗиО. Сегодня они поставлены в промышленное производство и будут поставлены на заводы», — сказал он.
Во время заседания Восточного экономического форума премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что японские специалисты компании из группы компаний Hitachi Zosen построят завод по переработке отходов в Московской области.
«Хорошо, что сегодня всему широкому общественному мнению была сообщена официальная позиция японского руководства: что это не какие-то эксперименты или опыты в Московской области, а современная технология, которая из Японии пришла к нам», — прокомментировал министр.
Хромушин добавил, что после завершения строительства все процессы будут находиться под контролем японских специалистов.