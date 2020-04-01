Подмосковных врачей отблагодарят тысячами роз за борьбу с COVID-19

Тысячи людей по всему миру поддерживают и благодарят врачей, которые без перерыва борются за жизни зараженных коронавирусом. В Московской области придумали, как отблагодарить медиков. В ближайшее два дня им подарят 15 тысяч роз.

В больницу Домодедова уже привезли 110 свежих букетов. Их передали медработникам. Цветы доставили и в больницу Одинцова.

«Спасибо за внимание. Мы стараемся, лечим. Все будет хорошо, мы победим!» — сказала одна из врачей, получивших розы.

Это благотворительная акция Ступинского комбината. Он бесплатно передает цветы в медучреждения. Кроме того, комбинат специально изменил работу конвейера. Теперь он сможет паковать букет из 15 роз.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился премировать всех медицинских работников, занятых борьбой с коронавирусом в регионе. Врачи получат по 50 тысяч рублей, средний медперсонал — по 30 тысяч, младший — по 10 тысяч.

По последним данным, в Московской области 134 человека заразились коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 15 новых случаев. Выздороветь удалось 17 жителям.

Жертвами вируса в регионе стали два человека. Один из них — 59-летний мужчина. Его доставили в больницу с пневмонией. Кроме того, он страдал от проблем с сердечно-сосудистой системой, печенью, почками.

Уже в этом месяце в Подмосковье откроют шесть инфекционных центров для больных с COVID-19. Такой центр 5 апреля начнет работать в Подольске.