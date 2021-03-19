Подмосковных гаишников задержали за телефонное мошенничество. У них нашли валюту на миллионы рублей

В Подмосковье задержали двух сотрудников ГИБДД. Их заподозрили в том, что под видом сотрудников банка они выманивали деньги у своих жертв. В их автомобиле валюту на миллионы рублей.

В Химках задержали сотрудника ГИБДД, который вместе со своим другом перевозил 90 тысяч долларов (6,6 миллиона рублей) и 50 тысяч евро (4,4 миллиона рублей) в автомобиле. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Двое мужчин были участниками мошеннической группы, которая обманывала людей и буквально воровала их деньги с карт. Они звонили с номера «900» — откуда клиентам Сбера приходят сообщения и звонки из кредитного учреждения, рассказывали сказки о блокировке или утере карт, краже счетов и все остальные придуманные сценарии, благодаря которым доверчивые люди раскрывают мошенникам свои личные данные.

Такое случилось с профессором одного московского вуза. Ему позвонили с номера 900 и выманивали денежные средства.

В общей сложности сотрудники полиции задержали семь человек, включая гаишника и его знакомого. По статье о мошенничестве максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы, если работала группа людей по предварительному сговору.