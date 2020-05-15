Подмосковные врачи вылечили еще 481 пациента от COVID-19

За прошедшие сутки в Подмосковье выписали 481 пациента, поборовшего COVID-19. Общее количество выздоровевших выросло до 2468 человек.

«В Московской области за последние сутки выздоровел еще 481 заболевший коронавирусом. Все они выписаны после завершения лечения и получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — сообщил Мособлштаб.

Всего в регионе теперь насчитывается 2468 пациентов, полностью вылечившихся от COVID-19. По данным на 14 мая, в Подмосковье было зафиксировано 25 580 подтвержденных случаев инфицирования. Больше всего заболевших насчитывается в Королеве — 1283 человека. Скончались после заражения 240 пациентов.

Всего по России подтверждено 252 245 случаев заболевания COVID-19. Врачам удалось поставить на ноги 53 530 пациентов. Не смогли справиться с коронавирусной инфекцией 2305 человек.

Начиная с 12 мая в Подмосковье введен масочный режим для борьбы с распространением вируса. Жители должны использовать средства защиты во всех общественных местах. За несоблюдение требований предусмотрен штраф.