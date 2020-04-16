Подмосковные врачи вылечили еще 16 пациентов от COVID-19

Медикам в Подмосковье удалось вылечить еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего вылечились от COVID-19 уже 105 пациентов.

«Итоговый анализ на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Всего на данный момент после выздоровления выписаны 105 человек», — сообщил Мособлштаб.

Жителям области напоминают о важности обязательного соблюдения режима самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

15 апреля сообщалось о 89 выздоровевших пациентах. По последним данным, всего в Подмосковье зафиксировано 2587 случаев заражения коронавирусом. Насчитывается 26 человек, скончавшихся от инфекции. Больше всего зараженных было в Люберцах — 167 человек.

Сейчас по всей Московской области действует режим самоизоляции. Выходить можно только в ближайший магазин или аптеку. Еще разрешается выносить мусор, гулять с домашними питомцами и ходить пешком на работу. Для передвижения на личном или общественном транспорте необходим специальный пропуск. Его можно получить, скачав приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» на портале госуслуг.