Подмосковные волонтеры будут бесплатно ездить на общественном транспорте

Молодые ребята Волоколамска нарушают условия самоизоляции. Но делают это — ради других. Волонтеры спешат на помощь нуждающимся. Специальные проездные для них появились после телемоста с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Вместе с картой у волонтера должен быть специальный пропуск. Показали специальную карту — и ездить на общественном транспорте можно бесплатно. Специальный проездной работает вместе с паспортом волонтера. Доступный проезд — доступная помощь.

Например, волонтер Екатерина Абрамова ездит из села Осташево. Это примерно в 25 километрах от центра Волоколамска.

Об острой, а в условиях пандемии даже жизненной, необходимости таких проездных карт говорили в ходе телемоста Андрея Воробьева и волонтеров. Ребята попросили — губернатор сделал.

Главная миссия волонтеров — покупка продуктов пенсионерам.

Пенсионерка Валентина Ивановна, как человек из группы максимального риска, не выходит из дома даже в соседний магазин. Но, благодаря волонтерам, делать этого и не нужно.

«Я в прошлый раз попросила лимончиков мне купи, я знаю, что их нет нигде. Он съездил на базу и принес. Я так благодарна», — рассказала пенсионерка о помощи, которую получает от волонтеров. Благодарны им и просто обычные прохожие. Взять на себя ответственность за других может не каждый.

Заказ Валентины Ивановны исполняется в ближайшем же магазине. Для волонтеров — дело на полчаса. На выходе добровольцы фотографируют чеки, отчет перед опекаемыми идет до копейки.

Одно решение — и много пользы. Благодаря бесплатному проезду добрых дел и бескорыстной помощи стало значительно больше.

«Новые проездные, которые получили наши волонтеры — они, конечно, очень способствуют, так как ребятам стало проще оказывать помощь. Если раньше ребята передвигались за свой счет и не могли иногда до кого-то доехать, то сейчас стало гораздо проще и, конечно же, больше охват появился у волонтеров и больше помощи стало для наших пожилых людей», — рассказала руководитель волонтерского штаба Светлана Сотова.