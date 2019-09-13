Подмосковные цветоводы стали лучшими в двух номинациях на международной выставке

С 10 по 12 сентября проходила международная выставка растений, техники и технологий для цветоводства и ландшафтного дизайна «Цветы Экспо-2019». Подмосковный тепличный комбинат по выращиванию цветов завоевал золотые медали в двух конкурсах. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

Разин отметил, что первые места занял тепличный комплекс «Подосинки» из Дмитровского округа. Дмитровские цветоводы привезли на выставку 25 сортов роз. Три их них участвовали в конкурсах.

Победу Дмитров одержал в конкурсах «Новинка года» и «Лучшее качество продукции».

«В категории „Новинка“, где свои цветы представили 200 лучших селекционных компаний мира, мы получили золото за кустовую розу „Таня“. Это элитный сорт, новая селекция, но роза уже пользуется большой популярностью у покупателя, и комплекс очень гордится ею», — заявил Андрей Разин.

А победительницей во конкурсе на лучшее качество стала роща сорта «Аваланш».

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

«Эта белая роза на рынке уже более 15 лет, но добиться качественного показателя при выращивании удалось только нашим подмосковным аграриям», — уточнил министр.

Всего выставка собрала свыше 400 производителей цветов из России и других стран.

«Хочу добавить, что „Подосинки“ один из лучших тепличных комплексов региона. Здесь выращивают элитные розы с помощью современного оборудования с полностью автоматизированным процессом регулирования микроклимата внутри теплиц и оптимизированным поливом растений», — заключил Андрей Разин.