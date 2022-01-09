Подмосковные спасатели напомнили рыбакам о безопасности на льду

Сотрудники Московской областной противопожарной-спасательной службы провели выездной рейд по водоемам региона, напомнив рыбакам о правилах безопасности при нахождении на льду. Об этом сообщила пресс-служба ведомоства на своей странице «ВКонтакте».

Спасатели напомнили рыболовам, что при выходе на лед необходимо заранее продумывать свой маршрут, убедиться, что поверхность достаточно крепкая. Важно избегать бурения темного льда и не подходить к другим рыбакам ближе, чем на три метра.

«Лед, который кажется толстым и крепким, на самом деле может подвести в самый неожиданный момент», — говориться в сообщении ведомства. Рыбакам сказали, что с собой на всякий случай нужно иметь необходимое снаряжение, которое поможет в случае пролома льда.

«При себе нужно иметь как минимум спасательный жилет и самоспасалки, которые представляют собой два штыря, соединенные между собой веревкой. Спасательное средство вешается на шею, чтобы, в случае провала, рыбак успел воткнуть штыри в лед и закрепиться на поверхности», — объяснили спасатели.