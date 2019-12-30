    30 декабря 2019, 13:19

    Подмосковные следователи исполнили мечту юного слепого музыканта

    Алексей Сахаров

    Николай Левашов с четырех лет живет в Сергиево-Посадском доме-интернате для слепоглухих детей и молодых инвалидов. Сейчас ему исполнилось 18. Сотрудники подмосковного Следственного комитета исполнили мечту юноши в рамках акции «Скажи мечте: „Да!“».
    Подмосковные следователи исполнили мечту юного слепого музыканта | Изображение 1
    Источник фото: СК Московской области

    Следователи следственных отделов по городам Сергиев Посад и Пушкино навестили учреждение. Правоохранители смогли исполнить мечту Левашова: молодой человек увлекается музыкой, неплохо поет и собирается продолжить свое образование в этом направлении. Чтобы учеба шла лучше, следователи исполнили одну его заветную мечту. Он давно хотел драм-машину. Теперь она у Николая есть.

    Остальные воспитанники тоже получили подарки. Гости смогли уделить внимание всем.

    Что касается Левашова, то он обстоятельно расспросил следователей об их работе. В свою очередь, правоохранители пообещали помочь инвалиду с получением законного жилья: жилплощадь он должен получить уже в 2020 году. Молодой человек поблагодарил гостей за внимание и заботу, а особенно за мечту, которая наконец стала реальностью.