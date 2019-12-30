Подмосковные следователи исполнили мечту юного слепого музыканта

Источник фото: СК Московской области

Следователи следственных отделов по городам Сергиев Посад и Пушкино навестили учреждение. Правоохранители смогли исполнить мечту Левашова: молодой человек увлекается музыкой, неплохо поет и собирается продолжить свое образование в этом направлении. Чтобы учеба шла лучше, следователи исполнили одну его заветную мечту. Он давно хотел драм-машину. Теперь она у Николая есть.

Остальные воспитанники тоже получили подарки. Гости смогли уделить внимание всем.

Что касается Левашова, то он обстоятельно расспросил следователей об их работе. В свою очередь, правоохранители пообещали помочь инвалиду с получением законного жилья: жилплощадь он должен получить уже в 2020 году. Молодой человек поблагодарил гостей за внимание и заботу, а особенно за мечту, которая наконец стала реальностью.