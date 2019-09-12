Подмосковные сладости по старорусским рецептам представили на форуме в Санкт-Петербурге

Пастилу из Коломны и печенье «серпец» из Серпухова оценили спикеры 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая прошла в Санкт-Петербурге. 11 сентября там прошла презентация гастрономических сувениров со всей России.

Более 50 производителей и крестьянско-фермерских хозяйств предложили свою продукцию в день открытия Ассамблеи в «Экспофоруме». Участники презентовали более 80 наименований продуктов и напитков. Не осталась в стороне и Московская область. На ассамблее представили знаменитую коломенскую пастилу, серпуховские конфеты «помадки» и печенье «серпец».

«Мы подарили спикерам нашу знаменитую коломенскую пастилу и „серпец“ из Серпухова — это уникальные продукты, воссозданные по старорусским рецептам. Важно находить драйверов, которые занимаются гастрономией региона. Это очень востребованный вид деятельности и об этом нам говорят показатели фестивалей, проводимых в Московской области», — подчеркнула руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Она добавила, что в Подмосковье продолжать развивать это направление туризма и пополнять гастрономическую карту России региональной продукцией.