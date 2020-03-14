Подмосковные школьники продолжат учиться по плану, несмотря на свободное посещение. Как?

Школьники Московской области продолжат осваивать программу в полном объеме, несмотря на режим свободного посещения. Переведенные на дом ребята смогут учиться и отправлять домашние задания через Школьный портал. А на грядущей неделе в области появится платформа онлайн-обучения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев усилил меры предосторожности в условиях коронавируса. Родителям предложили перевести своих детей на режим свободного посещения — это значит, что школьники могут учиться дома. Но учеба на этом не заканчивается, программу ребята будут осваивать по плану, без отставаний.

«Режим свободного посещения не означает отмену занятий. Ребенок, оставшись дома, получит новый материал и домашнее задание через Школьный портал. Этот ресурс позволяет каждому учителю находиться на связи со своими учениками. Кроме того, со следующей недели мы запускаем платформу онлайн-обучения, где ребята, пропускающие занятия, смогут полноценно учиться, не выходя из дома», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Школы и детские сады продолжат работу, отметила министр. Если родителям не с кем оставить ребенка из-за работы, то учителя будут ждать его. Каждый директор школы должен проследить за тем, чтобы детей учили качественно.