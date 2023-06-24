24 июня 2023, 19:50
Подмосковные «Россети» обеспечили надежное электроснабжение потребителей
«Россети» сообщили о работе в штатном режиме в Подмосковье
Электроснабжение потребителей на всей территории Московской области осуществляют в штатном режиме. Об этом говорится на официальном сайте компании «Россети».
«Значимых нарушений электроснабжения не зафиксировано», — указано в сообщении.
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Также отмечается, что весь оперативный персонал «Россетей» находится на своих рабочих местах. Выездные бригады дежурят без ограничений.
В субботу, 24 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене всех массовых мероприятий в столице из-за введения в регионе режима контртеррористической операции. Режим КТО действует и в Московской области.
Также о штатной работе сообщили и сети связи МТС и «МегаФон». Операторы не вводили никаких ограничений.
Ранее сообщалось, что аэропорты Сочи, Волгограда и Астрахани, которые с начала СВО не внесли в зону ограничения полетов, функционируют в штатном режиме. Так, со слов генерального директора АО «Морпорт Сочи» Юрия Владимирова, субботние события не отразились на навигации.
Электричество
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