Общество 24 июня 2023, 19:50 Подмосковные «Россети» обеспечили надежное электроснабжение потребителей «Россети» сообщили о работе в штатном режиме в Подмосковье РИА «Новости»

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Электроснабжение потребителей на всей территории Московской области осуществляют в штатном режиме. Об этом говорится на официальном сайте компании «Россети».

«Значимых нарушений электроснабжения не зафиксировано», — указано в сообщении.

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Также отмечается, что весь оперативный персонал «Россетей» находится на своих рабочих местах. Выездные бригады дежурят без ограничений.

В субботу, 24 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене всех массовых мероприятий в столице из-за введения в регионе режима контртеррористической операции. Режим КТО действует и в Московской области.

Также о штатной работе сообщили и сети связи МТС и «МегаФон». Операторы не вводили никаких ограничений.

Ранее сообщалось, что аэропорты Сочи, Волгограда и Астрахани, которые с начала СВО не внесли в зону ограничения полетов, функционируют в штатном режиме. Так, со слов генерального директора АО «Морпорт Сочи» Юрия Владимирова, субботние события не отразились на навигации.