Подмосковные предприниматели приобрели около 900 лицензий российского ПО

Подмосковные предприниматели приобрели уже около 900 лицензий российского программного обеспечения по льготной цене, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона. Акция действует в рамках федеральной программы «Цифровая экономика РФ».

«Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Московской области на текущий момент превышает 380 тысяч, а доля МСП составляет 30% в экономике Подмосковья. Уверена, что новая мера поддержки позволит предпринимателям региона увеличить эффективность работы. Уже сейчас мы видим активный интерес к программе — Подмосковье входит в топ-3 в стране по числу проданных по льготной цене лицензий. Наши предприниматели уже приобрели более 900 лицензий», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Воспользоваться мерой поддержки могут представители малого и среднего бизнеса, включенные в реестр МСП, включая ИП. Программное обеспечение российского производства можно приобрести за полцены, остальное оплачивает Российский фонд развития информационных технологий. Годовая стоимость лицензии на ПО со скидкой составляет 5-10 тысяч рублей.