Подмосковные правоохранители нашли владельца судна, загрязнившего Москву-реку

Со слов владельца судно затонуло в 08:00 утра. Об этом «360» сообщил начальник Аварийно-спасательного отряда Красногорска Денис Мамонтов. Он отметил, что оперативные дежурные Красногорского городского округа получили сигнал о происшествии на воде примерно в 11:00.

«На место выдвинулись представители администрации городского округа, силы аварийно спасательного отряда. По факту установили затопление судна, из которого вытекали продукты нефтяного происхождения, то есть дизель, объемом где-то 200 литров», — пояснил Мамонтов.

Сейчас буксир стабилизировали — он раскачивался из-за того, что на Москве-реке большое движение малоразмерных судов.

Силами администрации городского округа и аварийно спасательного отряда будут устанавливаться боновые ограждения вокруг данного судна, чтобы исключить распространение нефтепродуктов в акваторию Москвы-реки Денис Мамонтов.

После того, как сотрудники установят боновые ограждения, на воде произведут обсыпку абсорбентом. Начальник Аварийно-спасательного отряда Красногорска подчеркнул, что поднять буксир со дна реки реально, хоть и трудно.

«Владельцы сейчас изыскивают способ для поднятия судна, придания ему плавучести и для дальнейшей откачки и прекращения попадания нефтепродуктов в акваторию. Работы по подъему судна — достаточно сложный технологический процесс», — отметил он.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку случившегося. Они выяснят, по какой причине судно затонуло.