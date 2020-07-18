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    18 июля 2020, 15:37

    Подмосковные правоохранители нашли владельца судна, загрязнившего Москву-реку

    Денис Малышев , Нина Петлинова

    Владельца частного судна «Январь», которое затонуло у причала в подмосковном Красногорске, уже нашли. С его буксира в Москву-реку утекло дизельное топливо.

    Со слов владельца судно затонуло в 08:00 утра. Об этом «360» сообщил начальник Аварийно-спасательного отряда Красногорска Денис Мамонтов. Он отметил, что оперативные дежурные Красногорского городского округа получили сигнал о происшествии на воде примерно в 11:00.

    «На место выдвинулись представители администрации городского округа, силы аварийно спасательного отряда. По факту установили затопление судна, из которого вытекали продукты нефтяного происхождения, то есть дизель, объемом где-то 200 литров», — пояснил Мамонтов.

    Сейчас буксир стабилизировали — он раскачивался из-за того, что на Москве-реке большое движение малоразмерных судов.

    Силами администрации городского округа и аварийно спасательного отряда будут устанавливаться боновые ограждения вокруг данного судна, чтобы исключить распространение нефтепродуктов в акваторию Москвы-реки

    Денис Мамонтов.

    После того, как сотрудники установят боновые ограждения, на воде произведут обсыпку абсорбентом. Начальник Аварийно-спасательного отряда Красногорска подчеркнул, что поднять буксир со дна реки реально, хоть и трудно.

    «Владельцы сейчас изыскивают способ для поднятия судна, придания ему плавучести и для дальнейшей откачки и прекращения попадания нефтепродуктов в акваторию. Работы по подъему судна — достаточно сложный технологический процесс», — отметил он.

    Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку случившегося. Они выяснят, по какой причине судно затонуло.