Подмосковные пожарные приютили лисят-сироток. Видео

Подмосковные пожарные приютили осиротевших лис. Они остались без мамы примерно полгода назад и теперь ходят за прокормом к пожарным в Наро-Фоминском городском округе.

О необычных подопечных рассказала заместитель начальника 278-й пожарной части подольского территориального управления ГУК МО «Мособлпожспас» Людмила Сидорова. По ее словам, первыми сироток нашли сотрудники воинской части. Затем лисята подросли и стали ходить к пожарным.

Пожарные дали лисятам имена: девочку назвали Лизой, а мальчика — Боссом. Они настолько привыкли к своим соседям-спасателям, что не боятся брать корм из их рук. Часто они приходят по вечерам — заходят в пожарную часть и ждут, когда их покормят.

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«Один раз Лиза зашла вечером в часть и подошла к начальнику караула, когда он сидел за столом, и стала тыкать носом в ногу, чтобы ей дали покушать.На следующее его дежурство она пришла после 09:00, дверь в здание была открыта, зашла в комнату начальника караула, когда он искал что-то в интернете в телефоне, встала на задние лапы, передние лапы положила на край кровати, а мордочкой стала тыкать его в лицо.Он поднялся с кровати, покормил Лизу, и она ушла в лес», — рассказала Сидорова.

Она рассказала, что из еды лисята предпочитают кефир, а хлеб им не нравится совсем.

Кроме еды пожарников, лисятам, по словам Сидоровой, полюбились их вещи. Особенно им нравится воровать тапочки и убегать с ними в лес.

Однако скоро им предстоит расставание. 278-я переезжает в новую часть, но, как сказала Сидорова, они надеются, что лисята найдут их и там.