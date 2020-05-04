Подмосковные перевозчики предоставили сотни автобусов для помощи врачам, которые лечат от COVID-19

В Подмосковье все больше людей и организаций задействуют в помощи врачам. К тем, кто поддерживает медперсонал не словом, а делом, подключились подмосковные перевозчики. Они предоставили более 300 автобусов для передвижения врачей на вызовы к пациентам.

Помимо стандартных автобусов, на линии так же работают и машины малого класса — их переоборудовали для перевозки пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме. Транспортные средства предоставили Мострансавто и ГК «Ранд Транс».

Все автобусы помечены специальной наклейкой на лобовом стекле «Мы помогаем врачам», чтобы автомобилисты могли пропускать такой транспорт в случае заторов на дорогах. Между салоном и кабиной водителя установили специальные перегородки. У водителей есть все для защиты от коронавируса — маски, костюмы, перчатки и антисептики.

Уточняется, что весь транспорт, задействованный в помощи врачей, проходит полную дезинфекцию до и после рейсов.

После введения электронных пропусков людей в общественном транспорте стало заметно меньше. Власти сообщили о падении пассажиропотока на 500 тысяч человек.