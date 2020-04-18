Подмосковные медики смогут бесплатно жить в гостиницах. Это обезопасит их семьи

Подмосковным врачам и медсестрам предоставят проживание в гостиницах и компенсируют им стоимость питания. Это обезопасит семьи медиков. Об этом во время совещания заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Чтобы обезопасить семьи медиков и избежать лишних контактов на период пандемии, мы предоставляем врачам и медсестрам проживание в гостинице, компенсируем стоимость питания. Также важно организовать бесплатный подвоз медиков ко всем точкам отдыха и работы. Ресурсы у нас есть», — сообщил Воробьев.

Глава Московской области напомнил, что все медики, которые работают с зараженными коронавирусом, на основании решения президента России Владимира Путина будут получать доплату.

«Мы все понимаем, что сейчас они точно работают не из-за денег. Но ранее мы выделили и региональные доплаты — дополнительно к федеральным», — подчеркнул губернатор.

В качестве новых мер поддержки власти региона расширили программу обеспечения людей бесплатными лекарствами. Их будут получать не только заразившиеся коронавирусом пациенты, но и люди с симптомами ОРВИ.

По последним данным, медики Подмосковья выявили 3526 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. От COVID-19 умерли 40 человек. Выздоровели 126 пациентов. Ранее Воробьев отметил, что распространение коронавируса в Подмосковье замедлилось.