Подмосковные медики получат премии за борьбу с коронавирусом

Все медицинские работники из Московской области, которые заняты тестированием или лечением людей с COVID-19, получат премии. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Это коснется тех, кто делает тесты в аэропортах, диагностирует или лечит заразившихся коронавирусом.

«Мы приняли решение дополнительно выплачивать средства», — заявил Воробьев.

По его словам медики получат доплаты за уже сделанную работу и за текущий период.

Губернатор напомнил, что со следующей недели подмосковные школы уходят на трехнедельные каникулы. Заниматься можно будет дистанционно. Для младшеклассников, которых не с кем оставить дома, организуют дежурные группы в школе.

Спортивные секции, школы искусства и другие кружки временно закроют. То же самое касается и других учебных заведений. Подробнее «360» писал об этом раньше.

Колледжи и университеты переводим на дистанцинонное обучение. Такие программы есть Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что надо объяснить студентам смысл таких мер. Не нужно вместе куда-то ходить. Ведь сейчас самое главное — это самоизоляция. Детские сады можно посещать в свободном режиме.

Приостановлена и программа «Активное долголетие». Воробьев подчеркнул, что надо позаботиться о старшем поколении. Он дал поручение правительству уделить живущим в одиночестве пенсионерам особое внимание и поддержку. Губернатор рассказал, что несмотря на происходящее, власти сохранят все льготы.

«Бесплатный проезд, льготные лекарства и платежки ЖКХ — все останется без изменений», — заметил он.

Андрей Воробьев рассказал и последние новости о распространении коронавируса в Подмосковье. По его словам, в настоящий момент COVID-2019 подтвержден у девяти жителей Московской области.

«Еще шесть под подозрением. Динамики, слава богу, на сегодняшнее утро нет», — добавил он.

Ранее стало известно, что в связи с вспышкой COVID-19 подмосковный общественный транспорт временно не принимает наличные. Расплачиваться можно только картой или с помощью системы бесконтактных платежей. В регионе пока запретили собираться на мероприятия, численность которых превышает 50 человек.

Власти Московской области запустили сайт о профилактике коронавирусной инфекции и отрыли Теlеgrаm-канал. Там можно узнать самую последнюю информацию о решениях Подмосковья по COVID-19.