Общество 30 марта 2023, 15:42 «Подмосковные игрушки» на радио: ведущие «360» поделились подробностями нового шоу

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Как быстро отличить настоящие новости от вымышленных, можно ли писать шутки заранее и кто сильнее: телеведущие или спасатели. Все это в прямом эфире обсудили ведущие нового шоу «Подмосковные игрушки» на «Юмор FM».

Ведущие нового шоу на телеканале «360» «Подмосковные игрушки» Виктор Абрамян и Александр Молочко побывали в гостях на «Юмор FM». В эфире «Шутки шоу» они поделились подробностями съемочного процесса, вспомнили самые яркие моменты и рассказали, кто примет участие в съемках ближайших серий.

«Подмосковные игрушки» — новое развлекательно-познавательное шоу на «360». Команда ведущих телеканала каждую пятницу принимает на диване напротив команду гостей из Подмосковья. Две команды соревнуются в юморе, креативе и знании столичного региона. В студии — ведущие «360» и настоящие герои Московской области. Это олимпийские чемпионы, спасатели, космонавты, актеры, комики и многие другие.

В апреле в «Подмосковных игрушках» соревноваться с ведущими «360» будут космонавты и герои России, байкеры Подмосковья, сотрудники музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» и сафари-парка.

Ведущие «Шутки шоу» на «Юмор FM» сразились с гостями в одном из конкурсов, где нужно угадать, настоящая ли перед вами новость или вымышленная.

Также 30 марта Виктор Абрамян и Сергей Шубенков станут гостями «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио».

Закрытые глаза, связанные руки и запущенный обратный отсчет. Все это — «Подмосковные игрушки». В студии команды определяют на вкус нестандартные блюда, примеряют образы киногероев и отгадывают песни в исполнении нашего бота Филиппа Киркробота.

Смотрите новое шоу на телеканале «360» каждую пятницу, в 22:00.