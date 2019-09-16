Подмосковные дороги избавили от 90 тысяч ям с начала года

В Московской области продолжает ямочный ремонт дорог. Уже в 35 муниципалитетах работы закончены. Всего там устранили порядка 90 тысяч ям на дорогах местного назначения.

Всего в Подмосковье с начала года устранили более 317 тысяч ям, из них более 88 тысяч — на муниципальных дорогах, остальные — на региональных. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

«В среднем ежедневно дорожные службы ремонтируют почти от 100 до 800 ям», — уточнил глава ведомства.

В городском округе Красногорск оцифровали и устранили больше всего ям — 4675. Большой объем работы сделан и в городских округах Коломенском — 3667 ям, Богородском — 3522 ямы, Ленинском — 3303 ямы, Люберцах — 2758 ям, Сергиево-Посадском — 2579 ям, Подольске — 2468 ям, Химках — 2323 ямы, в Можайском — 1529 ям.

Еще в 27 муниципальных образованиях работы продолжаются. Так, в Истре устранили 2630 ям из 2645 оцифрованных, в Королеве — 2526 из 2547 ям, в Павловском Посаде — 2820 из 2859 ям, в Домодедове — 2467 из 2532 ям, Лобне — 1547 из 1617 ям и в Шатуре устранили 995 из 1064 ям.

Рабочие сначала удаляют поврежденный асфальт, и в случае, если на одной площади несколько дефектов дорожного покрытия, то осуществляется ремонт «картами», что позволяет получить более ровную поверхность и увеличить долговечность отремонтированного участка.

Контроль за ямочным ремонтом осуществляют через автоматизированную программу СКПДИ, где производится оцифровка ям с занесением в программу геометок, после чего подрядчик автоматически получает задание со сроками устранения дефектов. Программа работает с 2016 года.

Подрядчик обязан подтверждать в системе выход на объект, по завершению работ отчитываться с помощью фото и видео о выполненных объемах.

Работы по оцифровке и устранению ям в системе являются обязательными для всех организаций, которые задействованы в содержании и ремонте дорог Московской области.