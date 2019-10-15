Подмосковные бизнесмены обсудили, как расширить рынок сбыта и найти хороших специалистов

Как бороться с нехваткой специалистов и расширить рынок сбыта, обсудили на совещании совета директоров городского округа Раменское. На повестке дня — развитие промышленности.

Глава Раменского муниципалитета Виктор Неволин и уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнев лично посетили одно из крупнейших предприятий Подмосковья — электротехнический завод «Энергия».

Источник фото: телеканал «360»

Раменский электротехнический завод, как птица Феникс, возродился из пепла после голой разрухи 90-х. Заместитель председателя совета директоров Акоп Акопян рассказал, что за последние 20 лет предприятие полностью изменилось. Сюда закупили оборудование, на котором возобновили производство трансформаторов. Основная продукция завода постоянно улучшается.

«В этом году мы на выставке будем показывать новый трансформатор. Он будет востребован на тех территориях, где недоступны места для трансформаторных подстанций», — рассказал Акоп Акопян, заместитель председателя Совета директоров Генерального директора ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия».

Источник фото: телеканал «360»

У каждого предприятия в городском округе — свои достижения, которые можно долго перечислять. Но есть и одна на всех проблема. Руководители говорят — хороших специалистов «днем с огнем не сыщешь». Что можно сделать — предложил муниципальный глава.

«Если все 20 предприятий, на которых суммарное количество работающих людей около 15-18 тысяч сотрудников, предоставят общую заявку о том, каких не хватает специалистов: сварщиков, слесарей, то, конечно, с такими заявками нам на областном уровне будет работать существенно проще. Перекрыть рабочими с завода 3-4 плана», — отметил Виктор Неволин, глава городского округа Раменское

Разговор получился содержательным. Участники пришли к выводу: надо откровенно говорить о проблемах. Тогда станет понятно, как их решить.

Источник фото: телеканал «360»

«В нынешнее время нужно понять, какие трудности у предприятий, чтобы они в этих непростых экономических условиях смогли объяснить, что им нужно и чем им нужно помочь», — подчеркнул Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

Создание новых рабочих мест, увеличение рынка сбыта и потребительской способности, упрощение бюрократических «подводных камней» — основные цели, поставленные по итогам заседания совета директоров.