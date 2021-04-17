Подмосковная пенсионерка обратилась в полицию из-за постоянных «убийств» внука в Counter-Strike

Пенсионерка из Одинцова обратилась в полицию, чтобы стражи порядка наказали киберзлодеев. Те мешали ее 12-летнему внуку выигрывать в Counter-Strike, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подросток установил себе CS: GO недавно, поэтому пока что в игре его часто убивают. Из-за этого мальчик расстраивается. После очередного проигрыша школьник в слезах пришел к бабушке и пожаловался на обидчиков.

Пожилая женщина выслушала рассказ внука и успокоила его. Пенсионерка начала размышлять: в игре, в которую включилось множество людей, должны быть правила, за соблюдением которых должен следить администратор. Тогда бабушка поняла, что ее внук проигрывает, так как кто-то нарушает их, а руководство закрывает на это глаза. После этого 70-летняя жительница Подмосковья позвонила в полицию ради восстановления справедливости. Пенсионерка написала заявление на администратора игры. Она попросила принять меры и провести проверку по факту превышения должностных полномочий администратора.

«По словам пожилой женщины, ее внука слишком часто убивают в виртуальном мире, а соперники всегда получают оружие лучше, чем у мальчика», — сообщил источник издания.

Заявление передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Инспектор должен вскоре навестить семью мальчика.