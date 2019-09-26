Подмосковью скоро 90 лет! На праздник пригласили всех

В этом году Московская область отмечает юбилей — 90 лет. Благодаря круглой дате в регион привлекают еще больше туристов и гостей, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

В честь юбилея Подмосковье готовит интересные культурные программы. «Мы готовим целый цикл исторических, культурных, туристических маршрутов для того, чтобы воспользоваться этим поводом. Какого-то чрезмерного ликования по поводу 90-летия нет, но это еще одна возможность привлечь к Подмосковью новых людей, новых туристов, гостей», — рассказал Андрей Воробьев.

В области работает большая программа «Активное долголетие». Благодаря ей люди старшего поколения не сидят на месте: для них разработали разнообразные туристические маршруты. Кстати, программа уже работает в Химках.

«На нее огромный спрос. Мы дальше будем развивать и максимальное внимание оказывать старшему поколению, потому что все хотят движения, все хотят быть здоровыми, узнавать что-то новое», — добавил глава Подмосковья.

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Еще один сюрприз для жителей и гостей региона — день открытых дверей в музеях. Его проведут 3 октября. В акции примут участие 12 учреждений. Посетители смогут познакомиться с творчеством Пушкина, Чехова, увидят постоянную экспозицию музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», образцы техники в Военно-техническом музее и многое другое.

«Наша задача — каждый следующий месяц, каждый следующий день — обеспечивать перемены. Вот этим мы и занимается. Я очень надеюсь, что жители это видят, оценивают, но самое главное — подсказывают, критикуют и оценивают нас», — отметил Андрей Воробьев. По его мнению, 90-летие региона — еще один повод обратить внимание на качество жизни в Подмосковье.