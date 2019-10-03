В этом году Московской области исполнилось 90 лет — в 1929-м ее образовали на месте Московской губернии. Официальный день области — 6 октября, и в преддверии праздника выдающиеся жители Подмосковья получили награды. Это пожарные, артисты и люди, меняющие жизнь Подмосковья к лучшему.

Источник фото: телеканал «360»

Так, протоиерей Александр Ткаченко создал первый в Подмосковье детский хоспис. Благодаря работе Нонны Гришаевой постановки Московского областного театра юного зрителя вышли на новый уровень. А Владимир Кузнецов — пожарный, на его счету не один десяток спасенных жизней. Награды вручил губернатор Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас есть добрая традиция собираться в преддверии дня Московской области, чтобы отметить наградами тех, кто особенно отличился в работе, проявил свои лучшие качества, посвятил свою жизнь людям и воспитанию детей. В этом году важный и торжественный год у Подмосковья, потому что нам исполняется 90 лет. Наша область растет, меняется. И мы стремимся, чтобы эти перемены были только к лучшему. Чтобы в каждом округе открывались новые производства, поликлиники, детские сады», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Лауреаты получили награды разного достоинства. Из них: четыре федерального значения, среди которых орден Дружбы и орден За заслуги перед Отечеством второй степени. А также 13 наград от правительства Московской области. Большинство из них приурочено к 90-летию Подмосковья.

«Всех с праздником, с 90-летием. Наш театр и Московская область — ровесники. Мы открыли наш 90-й сезон. Я приглашаю всех в театр», — сказала Нонна Гришаева.

Награду получил и заслуженный артист РФ Денис Майданов. Он является неоднократным участником благотворительных концертов в Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

«Я искренне рад работать, развиваться и добиваться успеха не только в нашей стране, но и в нашем родном Подмосковье. Я очень рад, что это происходит в команде нашего настоящего лидера и нашего современника, за которым хочется идти и всячески помогать во всех его делах и начинаниях. Я, как обычный житель Подмосковья, вижу, как за последние семь лет изменилось столько, сколько не было изменено за последние 20 лет. Все это благодаря Андрею Юрьевичу и его команде. Я думаю, что когда мы будем отмечать 100-летие, у нас будет еще больше поводов для совместной радости», — отметил Денис Майданов.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор поблагодарил всех жителей региона, которые вкладывают силы и душу в развитие Московской области.

«Хочу поблагодарить врачей и учителей, общественников, деятелей культуры, промышленников, ученых. Каждого, кто на своем месте добросовестно трудится с полной самоотдачей и стремится сделать жизнь в Подмосковье лучше», — обратился к жителям Воробьев.