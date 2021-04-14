Звезда мирового футбола Луиш Фигу встретился с юной футболисткой из Подмосковья. Видео

Обладатель «Золотого мяча», бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны», экс-капитан сборной Португалии Луиш Фигу прилетел в Москву. В столице он уже встретился с девочкой-футболисткой Анастасией из Подмосковья и расписался на мячах.

Звезда мирового футбола Фигу станет гостем Международной Премии РБ 2021. Спортсмен рассказал, что это не первый его визит в Россию. В разговоре с корреспондентом «360» Фигу сказал, что любит Москву, но бывал в российской столице только по работе.

Источник фото: телеканал «360»

Премия РБ 2021 пройдет в четверг, 14 апреля. Мероприятие состоится в московском зале Барвиха Luxury Village.

РБ — это международная премия в области спорта и букмекерства.