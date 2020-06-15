Подмосковье запустило новый сервис в период самоизоляции. В России у него нет аналогов

В период самоизоляции Подмосковье запустило на Яндекс.Картах индекс соблюдения санитарного режима на стройплощадках региона, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Аналогов этому сервису в России пока нет.

Московский регион является лидером цифровизации, рассказал губернатор в интервью «Российской газете». Прежде всего, как отметил губернатор, во время самоизоляции были запущены онлайн-консультации врачей для коронавирусных пациентов, лечившихся дома, и для находящихся на карантине жителей. Для беременных также были открыты телемедицинские консультации.

В регионе также была запущена новая система на Яндекс.Картах — индекс соблюдения санитарного режима на стройплощадках Подмосковья. По словам губернатора, в стране пока нет аналогов этому сервису. Руководители органов местного самоуправления и жители благодаря этому сервису могут следить за соблюдением коронавирусной безопасности на стройках своего муниципалитета.

Заявку на отсрочку по арендной плате от арендаторов стали принимать электронном виде. Также регион перешел на новый формат контрольно-надзорной деятельности. К примеру, при выдаче лицензии на продажу алкоголя при проверке использовали фото-, аудио- и видеофиксации. Эту практику, скорее всего, внедрят на постоянной основе.

При этом голосование по поправкам в Конституцию в регионе пройдет в обычном формате, но с соблюдением всех правил безопасности.

«Но электронное голосование — система новая, она только проходит обкатку. Поэтому эксперты приняли решение тестировать ее на двух регионах, в которых общее число избирателей не превышает 10 миллионов», — объяснил Воробьев, отметив, что технически Подмосковье полностью готово к электронному голосованию.