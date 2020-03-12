Подмосковье взяло под особый контроль ситуацию с коронавирусом

Подмосковные власти усилили контроль за здоровьем жителей региона из-за коронавируса. Под пристальным вниманием окажутся те, кто вернулся из стран с эпидемией.

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список мер, которые помогут бороться региону с распространением коронавируса, ОРВИ и гриппа. Документ оказался в распоряжении «360».

Рекомендации касаются местных властей, работодателей, руководителей детсадов, школ и институтов. Все они должны следить за тем, чтобы люди, приехавшие из Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи, Германии, Франции и других стран с коронавирусом, две недели оставались дома на карантине. Место, где работает этот человек, должно быть продезинфицировано. Областные власти должны проинформировать жителей о нежелательности посещения стран с большим числом заболевших COVID-19. Местным чиновником тоже посоветовали отказаться от таких поездок.

Главврачи больниц и поликлиник должны «обеспечить проведение дополнительных санитарн-противоэпидермических мероприятий» по борьбе с распространением COVID-19. Все врачи и младший медперсонал должны знать, как вести себя с человеком, у которого подозревают коронавирус. Особое внимание Минздрав уделил средствам защиты врачей. При работе с человеком с симптомами коронавируса медики должны работать в защитных очках, перчатках и масках.

Также власти обязаны по первому запросу Управления Роспотребнадзора Московской области предоставлять информацию о том, с кем контактировал заболевший.

По последней информации, коронавирусом заразились трое жителей Подмосковья. Двое из них находятся на карантине в больнице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.