Подмосковье выиграло 36 медалей на выставке «Золотая осень». Их принесли инновации и качество продукции

Сельхозпроизводители Московской области завоевали на агропромышленной выставке «Золотая осень» около 40 наград. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Подмосковные аграрии отмечены высокими наградами за успехи в производстве высококачественной продукции, внедрение инноваций в сельское хозяйство и по другим направлениям. Из 36 завоеванных медалей 23 оказались золотыми, 8 — серебряными и 5 — бронзового достоинства», — сказал Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия.

Особо министр отметил отрасль животноводства и племенное дело. Подмосковье представили 23 предприятия, в том числе 14 сельскохозяйственных организаций, предоставивших для экспозиции крупный рогатый скот молочного и мясного направления продуктивности, пушных зверей, кроликов, сельскохозяйственную птицу, овец, коз и рыбу.

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«Большую часть наград — 24 медали, из них 20 золотых, и по 2 серебряных и бронзовых, завоевали наши животноводы. В два раза больше, чем в прошлом году. Также за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства министерство награждено Дипломом Выставки I степени и золотой медалью», — отметил Андрей Разин.

Дипломом Выставки I степени и золотой медалью награждены 19 организаций Московской области. Это 13 племенных и товарных предприятий по разведению животных и птицы — предприятия ПЗ «Барыбино, «Зеленоградское», «СПК им. Ленина», «Головково», Экоферма «Заречье», ФГУП «Пойма». А также птицеводческие организации «Майские просторы», «Генофонд» и ФГБНУ СГЦ «Смена». По звероводству — «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» и кролиководству — ФГБНУ ВНИИ ПЗК «Афанасьева», по козоводству и овцеводству — Межрегиональный Центр племенного животноводства «Тексель фарм» и предприятие «Инновации и технологии в животноводстве».

Источник фото: телеканал «360»

Дипломом Выставки II степени и серебряной медалью награждены две племенные организации по разведению сельскохозяйственной птицы «Шепиловская птицефабрика» и «Кобб-Раша». В числе лидеров по количеству наград и Главное Управление ветеринарии Минсельхозпрода региона.

«Ветеринарные работники получили 12 медалей. Из них три золотые, шесть серебряных и три бронзовые. Это лучший количественный и качественный результат среди всех ветеринарных служб субъектов РФ на выставке», — подчеркнул Андрей Разин.

Награды были вручены за эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на территории Московской области; организацию и проведение мероприятий по локализации и ликвидации очага оспы овец и коз на территории городского округа Зарайска; оздоровление хозяйств от лейкоза рогатого скота в регионе; ликвидацию очагов бешенства животных; разработку и реализацию плана противоэпизоотических мероприятий, способствовавших ликвидации заразных болезней животных; и за вклад в популяризацию профессии, профориентирование, сохранение традиций и истории ветеринарии в регионе.