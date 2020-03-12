Подмосковье ввело режим повышенной готовности, чтобы предупредить коронавирус

В Московской области ввели режим повышенной готовности в условиях коронавируса. Все мероприятия, на которых планировалось больше пяти тысяч человек, отменены. Это сделано для того, чтобы предупредить распространение инфекции.

В постановлении, которое подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, названы несколько правил, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Массовые мероприятия

В частности, власти запретили проводить массовые мероприятия (спортивные, культурные или публичные), если на них будут присутствовать больше пяти тысяч человек. Кроме того, они призвали организаторов воздержаться от проведения мероприятий и с меньшим количеством людей.

Если кто-то заболел на работе

В документе говорится и о правилах работы в условия коронавируса. В случае если сотрудник вернулся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании или других стран, где зарегистрирован коронавирус, работодатель обязан отпустить его на двухнедельный карантин. Остальных сотрудников порекомендовали перевести на дистанционную работу.

Ситуация на контроле

Если кто-то из ваших знакомых заболел коронавирусом, нужно обязательно рассказать Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области обо всех, с кем он мог контактировать. А помещения, в которых находился больной, обязательно нужно дезинфицировать.

Минздрав Подмосковья должен провести дополнительные мероприятия, которые помогут привести в полную готовность медицинские организации и обеспечить необходимое количество лекарств и медицинского оборудования.

Населению расскажут о профилактике внебольничной пневмонии и о необходимости сразу же обращаться к врачам при первых симптомах ОРВИ. Для граждан, которые вернулись из стран, где ранее зафиксировали случаи коронавируса, будет работать круглосуточная горячая линия. С ее помощью жители Подмосковья смогут рассказать, где именно они находились, когда туда прибыли и в каких числах вернулись домой.

Дети под защитой

По последним данным, коронавирусом заразились трое жителей Подмосковья. Область держит ситуацию под контролем. Чтобы не позволить эпидемии распространиться среди детей, в школах ввели дополнительную проверку — каждое утро ученикам будут измерять температуру.

Если же процент заболевших учеников превысил 20% от общего числа в одном классе, то он закрывается на карантин. Ученики такого класса перестают ходить по школе — они сидят в одном кабинете, а к ним приходят учителя. Если же число заболевших детей превысило 20% по всей школе, образовательное учреждение закроют как минимум на неделю.

Но даже если ребенок оказался на больничном и не может посещать занятия, он не перестанет получать образование. Школьники смогут выполнять домашние задания через портал электронных услуг — в личном кабинете.