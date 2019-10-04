Подмосковье встретит пассажиров Домодедово сладостями и зубром

В аэропорту Домодедово работает туристический информационный центр Московской области. Теперь серпуховичи заманивают к себе потенциальных туристов прямо в аэропорту. Мимо никому не пройти — главный символ Серпухова — зубр — как ориентир.

Стойка располагается в туристском информационном центре Московской области и никогда не пустует. Недавно здесь рассказывали про туристические маршруты Солнечногорска, а Серпухов сменит очередной подмосковный город. Четкого плана пока нет, городам достаточно подать заявку на участие в акции. Идея явно рабочая, посетители брэндированной зоны всерьез задумались о посещении древнего города. Вот, например, Дмитрий и его дочка Валерия, заглянули перед полетом в Тунис.

«Мы проходили мимо, я хотел дочке показать весь аэропорт, и первое, что мы увидели — это вот тот замечательный бык, мы решили остановиться, ну, и вот хотим принять участие в викторине», — сказал Дмитрий.

Источник фото: телеканал «360»

А любимая часть всех презентаций — дегустация! Серпухов славится сырами, помадкой, печеньем «Серпцы» — со злаками, в виде подковы на счастье. Здесь же есть сотни буклетов об отелях и парках Серпухова, а еще возможность поиграть в шашки с реконструкторами-революционерами.