«Подмосковье всегда было сильно пулом наблюдателей». Как будут следить за голосованием по Конституции в области

В Общественной палате Подмосковья обсудили готовность региона к наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Следить за процессом на муниципальном уровне приглашают всех желающих.

Руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан областной ОП Татьяна Дмитриева подчеркнула, что никакой специальной агитации на этот счет нет.

«Московская область всегда была сильна пулом общественных наблюдателей. Муниципальные общественные палаты аккумулируют всех желающих присоединиться. Мы не проводим никакой агитации. Все проходит гармонично и естественно», — сказала она.

По ее словам, одно из преимуществ Подмосковья перед другими регионами заключается в том, что общественная палата есть в каждом муниципалитете.

«Это 64 очень серьезные общественные структуры. И, конечно, на их базе у нас сгенерированы и общественные объединения, и студенческие среды», — добавила Татьяна Дмитриева.

Председатель Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич добавила, что во время голосования наблюдателями будут работать многие члены Совета.

«Мы готовы оперативно прибыть на участки и проследить за тем, чтобы не было никаких нарушений», — подчеркнула она.

Представители Совета также побывают в СИЗО, в которых организуют процесс голосования. По словам Юденич, это поможет обеспечить «прозрачность и легитимность голосования в таких достаточно закрытых помещениях».

Юденич подчеркнула, что в условиях современности нельзя не учитывать еще один принцип голосования: безопасность. Он важен для всех участников процесса, поэтому в Совете намерены следить, чтобы все санитарные рекомендации неукоснительно соблюдались.

«Второй принцип — это, конечно, принцип законности, легитимности и прозрачности выборов. Он всегда у нас был и будет. Мы наблюдатели, а значит, мы рыцари этой легитимности. И мы должны ее соблюсти», — заключила Юденич.