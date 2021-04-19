Подмосковье вошло в топ-5 регионов с самым высоким уровнем жизни

Москва заняла первую строчку рейтинга 25 регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. Второе место досталось Тюменской области, а тройку лидеров закрывает Ленинградская область.

Об этом говорится в интегральном рейтинге, который был составлен Фондом развития гражданского общества на основании данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС, сообщила газета «Известия».

В топ-10 вошли ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО. Вторая десятка распределилась таким образом: Красноярский край, Чукотка, Мурманская, Владимирская, Тульская, Челябинская, Воронежская области, Камчатский и Хабаровский края, Свердловская область.

Рейтинг регионов-лидеров замыкают Белгородская область, Башкирия, Татарстан, Сахалинская и Рязанская области.

При этом ряд регионов занимают разные позиции в блоках, которые оценивают экономическое положение края или области и уровень благосостояния населения. Положение субъектов в рейтинге ФоРГО, по мнению экспертов, определили как показатели их развития, так и работа губернаторов.

Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области, а также Москва стали регионами-лидерами рейтинга по наибольшей вовлеченностью жителей в малый бизнес. Аналитики подсчитали, что в этих регионах на предприятиях малого и среднего бизнеса работает более 20% от всей рабочей силы.