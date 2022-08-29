Лидерами рейтинга по рынку труда, согласно исследованию РИА «Новости», стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Список составлен по итогам 2021 года: при анализе оценивали зарплату, условия труда, занятость и емкость рынка труда.

Диапазон рейтингового балла составил от одного до 100. Первое и второе места вновь заняли Москва и Петербург, у них значение рейтингового балла превысило 96. На третьем месте оказалась Московская область, набрав 86,5 балла. В пятерку лидеров попали Ханты-Мансийский автономный округ (77,6) и Татарстан (76,9). Крым оказался на 49 строчке, Севастополь — на 63 позиции.

Меньше всего баллов набрали Ингушетия, Тува, Чечня, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Эксперты считают, что это связано с высоким уровнем безработицы и низким уровнем зарплат.

Безработица в России в первом полугодии 2022 года достигла рекордно низких значений — 3,9%. Осенью она увеличится, но останется под контролем, заявили в Минэкономразвитии. В некоторых отраслях и на предприятиях чаще переходят на неполную занятость, работодатели стараются таким способом сохранить штат.