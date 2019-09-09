Подмосковье вошло в тройку лучших рынков труда

Рынок труда в России за последний год вырос практически во всех регионах. Исключение составляет республика Хакасия — там выросли безработица, среднее время поиска работы, а также количество сотрудников на вредных производствах. Зато Подмосковье попало в топ-3.

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Исследование рынка труда по итогам 2018 года провело РИА «Новости». Были проанализированы девять показателей, в том числе уровень оплаты и условия труда, занятость, безработица, время поиска работы, коэффициент напряженности. Несмотря на то, что результаты в подавляющем большинстве регионов России улучшились, рынок труда, отмечают эксперты, по-прежнему неоднороден.

В первую пятерку, как и в прошлом году, вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Татарстан.

«Регионы — лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, у них низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда», — говорится в исследовании.

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Менее 20 баллов индекса набрали Тыва и Карачаево-Черкесская, но их результаты все равно улучшились по сравнению с 2017-м. Ключевыми проблемами здесь являются высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.

Наибольший прирост показали Ингушетия (+12,3 балла), Чечня (+10 баллов) и Псковская область (+9,9 балла).