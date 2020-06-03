Подмосковье вошло в топ регионов с самым низким уровнем безработицы

В Московской области сохраняется один из самых невысоких уровней безработицы по стране. На первом месте — Санкт-Петербург. Об этом говорят данные Росстата за первый квартал 2020 года.

С исследованием ознакомился RT. Так, в период с января по март этого года уровень безработицы в Петербурге составлял всего лишь 1,5%. Далее за ним идет Москва с 1,6%. Чуть больший процент у Ямало-Ненецкого автономного округа (1,8%), Ханты-Мансийского автономного округа (2,5%) и Подмосковья (2,6 %).

Организация рассказала и о том, в каких регионах ситуация с работой обстоит хуже всего. Самый высокий уровень безработицы оказался в Ингушетии (26,6%), Северной Осетии (14,1%), Дагестане (13,9%), Чечне (13,3%) и Карачаево-Черкесии (13,1%).

В среднем по стране без занятости в первом квартале 2020 года находились 4,6% населения. Однако этот показатель чуть ниже значений 2019 года. Тогда уровень безработицы составлял 4,8%.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что проблемы с работой на Кавказе связаны с демографией. Ведь там, как правило, много молодых людей.

«Традиционно самый высокий уровень безработицы (до 29% в целом по России) отмечается среди молодого поколения в возрасте до 25 лет. Чем больше молодежи в регионе, тем больше и проблема с трудоустройством именно для этой категории», — отметил он.

Ранее исследование сервиса по поиску работы показало, что треть российских компаний до конца года хочет сократить часть сотрудников.